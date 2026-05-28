Зрители тепло встретили спектакль о Пушкине на фестивале театров

На XXIII Фестивале театров малых городов России, который проходит в эти дни, в третьем конкурсном дне отличилась постановка Камерного драматического театра «Доминанта» из города Губаха Пермского края. На сцене «Театрального ковчега» труппа представила спектакль «Как спасти камер-юнкера Пушкина».

В основе постановки лежит пьеса израильского драматурга и публициста Михаила Хейфеца. Это не обычная биографическая драма, а художественный эксперимент, в котором судьба Александра Сергеевича Пушкина переплетается с жизнью простого человека — Михаила Питунина.

За полтора часа сценического времени зрители переживают всю жизнь главного героя: от детства и школьных лет до армейской службы и последних минут. Роковые совпадения заставляют Питунина пересекаться с трагической биографией классика. Гений предстает перед публикой как живой человек со своими страстями и страхами, а «маленький человек» Питунин вырастает в настоящего героя. Прекрасно подобранная музыка и декорации дополняют картину.

По окончании спектакля артистов «Доминанты» встретили продолжительными овациями. Однако обсуждение с критиками, последовавшее за представлением, было не только комплиментарным. Режиссер Кирилл Зайцев и его команда услышали как восторженные отзывы, так и профессиональные замечания в адрес сценического воплощения пьесы Хейфеца.