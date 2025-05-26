«Зритель почувствует заботу». Воробьев анонсировал прием заявок для волонтеров на «Интервидение»

Заявочная кампания для волонтеров конкурса «Интервидение» уже началась — подать заявку можно на платформе Добро.рф . Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что принять участие в организации конкурса в качестве волонтера — это не только шанс побывать на одном из самых масштабных событий года, но и возможность внести вклад в развитие мировой культуры, получить ценный опыт и завести полезные знакомства.

Международный музыкальный конкурс возвращается в Россию после долгого перерыва. Популярные исполнители из стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки выступят в московской Live Арене 20 сентября. Всего участие примут более 20 стран.

«Для нас особенно важно и приятно, что событие такого масштаба и значения, как „Интервидение“ пройдет в Подмосковье. Со своей стороны приложим максимум сил, чтобы каждый участник, гость, зритель почувствовал заботу и получил самые добрые впечатления. Одна из ответственных задач сейчас — формирование волонтерского корпуса. Волонтеры уже не раз проявляли себя с самой лучшей стороны, и, я уверен, внесут свою лепту в успех „Интервидения“», — подчеркнул губернатор.

Конкурс направлен на развитие международного культурного сотрудничества. Участники покажут через музыку и творчество богатство традиций, ценностей и культурных особенностей своих стран.

«Добровольцы станут незаменимыми участниками этого мероприятия, они покажут, что такое русское гостеприимство и станут навигаторами для каждого гостя. В организации и проведение „Интервидения“ будут задействованы многие проекты и программы Росмолодежи», — уточнил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике и руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев отметил, что участие в конкурсе для волонтеров — это не просто помощь в организации. Это шанс для личного роста, развития общения с людьми из разных стран и возможность поддержать культурную жизнь России.

Принять участие в конкурсе могут жители Москвы и Подмосковья старше 14 лет с опытом волонтерской работы на крупных проектах. В некоторых направлениях потребуется знание иностранных языков.