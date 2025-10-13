Зоозащитники Ленинского округа предупредили о разбросанной отраве для животных

Зоозащитники предупредили жителей Ленинского округа об отравленной рыбе на улицах. Злоумышленники распространили такие приманки, чтобы причинить вред бездомным животным, однако пострадать могут и домашние питомцы.

Информация об отравленной рыбе появилась в местных чатах Ленинского округа. С одной из приманок уже обнаружили отравленную кошку.

«Если заметите подозрительные свертки или приманки, не трогайте их голыми руками. Лучше аккуратно собрать, плотно завязать в пакет или мешок и утилизировать, чтобы никто из животных не пострадал», — пишут владельцы собак.

Жителей призвали быть внимательными и следить за питомцами во время выгула.