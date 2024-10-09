«Зоотерий» с просветительским центром открыли в парке в Одинцове

«Зоотеррий» появился в одинцовском парке «Раздолье». Это место, которое станет домом для животных с необычными судьбами. Здесь поселились цирковые «пенсионеры», а также звери, изъятые у браконьеров.

На торжественном открытии проекта присутствовали глава городского округа Одинцово Андрей Иванов, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и дети семей участников специальной военной операции.

Проект объединил в себе функции зоопарка и просветительского центра. Для животных здесь подготовили персональные вольеры и теплые зимние дома.

Бывшие цирковые артисты смогут продолжить радовать гостей парка яркими выступлениями, а животные с непростой судьбой обретут здесь заботу и внимание.

Помимо этого, в «Зоотеррии» вскоре появятся шоу-норы — точные копии жилищ зверей в рост человека. Здесь будут обитать козы, олени, кенгуру, белки, зайцы, енотовидные собаки, волки и лисы.

Посетители смогут узнать интересные факты о жизни животных с помощью экскурсии или аудиогида.

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