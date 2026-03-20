Зоны возможного подтопления осмотрели в Солнечногорске

Специалисты оценили состояние дренажных систем и водопропускных труб в местах, где ранее уже возникали сложности с прохождением талых вод. Объезд состоялся 18 марта в деревне Мерзлово и СНТ «Калина».

Выездную проверку провели сотрудники МКУ «СолнСпас». Они осмотрели водопропускную трубу, предназначенную для отвода воды, и оценили готовность дренажной системы к сезонному таянию снега.

«Посещаем все подобные места регулярно. Основная наша задача — отследить, возникают ли какие-либо сложности с пропуском талых вод и принять своевременные меры», — рассказал заместитель главы округа Максим Барков.

В СНТ «Калина» уже провели профилактические работы. Директор учреждения Александр Коженов сообщил, что диаметр трубы увеличили, водоотводной канал привели в порядок, а для самостоятельной откачки воды приобрели мотопомпу. В случае осложнения ситуации к работе готовы подключить дополнительные ресурсы.

Под постоянным наблюдением также находятся СНТ «Чайка», «Испытатель-4», «Жемчужина», «Рассвет», «Глазовка», «Березки-1» и «Алексеевское». Специалисты ежедневно следят за состоянием льда на водоемах и уровнем снежного покрова.

Жителям и руководителям садовых товариществ напоминают: важно своевременно убирать снег рядом с домами, следить за чистотой канав и водоотводных труб, а также не допускать засорения территорий, чтобы талые воды могли проходить беспрепятственно.