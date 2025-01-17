Зоны тихих игр появятся в городских парках в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец встретилась с жителями муниципалитета. Вместе они обсудили работу городских парков, и люди предложили обустроить там зоны тихих игр в шахматы, лото и домино.

На встречу пригласили представителей Министерства культуры и туризма Московской области, организации «Московские областные парки» и муниципального депутата Елену Нестерову.

Жители задали интересующие вопросы и высказали замечания. Они предложили занять посетителей парков играми в лото и домино и дали рекомендации при организации культурно-массовых мероприятий. Диалог получился продуктивным. Участники встречи наметили пути решения.

Отметим, обход территорий проводится на регулярной основе. Анонсы публикуются на официальных ресурсах администрации Лосино-Петровского.