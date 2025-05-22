Зоны отдыха возле воды проверили перед началом купального сезона в Балашихе

В Балашихе полным ходом идет подготовка к летнему купальному сезону, чтобы обеспечить жителям и гостям города безопасный и комфортный отдых у водоемов. Специалисты Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям совместно с представителями администрации и исполнительных органов провели тщательную проверку мест массового отдыха.

Для отдыха у воды в Балашихе определены пять локаций: парки «Солнечная» и «Заречная», озеро «Дивное» в микрорайоне Заря, озеро Бабошкино и парк «Пехорка». В этих местах будут работать временные спасательные посты по выходным и праздничным дням с 10:00 до 22:00. Безопасность отдыхающих круглосуточно будут обеспечивать спасатели Центра ГО и ЧС.

«Мы провели покос травы, обработку против клещей, уборку территорий, покраску малых архитектурных форм, восстановление спортивных площадок и подсыпку песка на береговых линиях», — рассказал начальник отдела ЧС Центра по делам ГО и ЧС Сергей Левченко.

Эти меры позволят жителям и гостям Балашихи наслаждаться летним отдыхом у воды с уверенностью в своей безопасности и комфорте.