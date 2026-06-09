Зоны отдыха у воды открылись в Ленинском округе

Пять оборудованных мест возобновили работу с началом пляжного сезона. Площадки действуют по инициативе предпринимателей муниципалитета и дают жителям возможность отдохнуть на природе, не выезжая далеко за пределы округа.

К рекомендованным зонам отдыха относятся территория у гостиничного комплекса «Орловский» возле деревни Богданиха, пляж «Жемчужный берег» на реке Людовне у деревни Дальние Прудищи, зона отдыха «Новый Век» на берегу Булатниковского пруда, «Слобода Эко-парк» на берегу Мамоновского пруда, а также банный комплекс «Имение Спасское» на берегу реки Битца.

Купание в водоемах округа запрещено из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Начальник управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации округа Михаил Лосев призвал жителей выбирать только официально разрешенные и оборудованные места, обращать внимание на информационные таблички и соблюдать правила безопасности при разведении костра и отдыхе с детьми. Сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса» проводят рейды по берегам водоемов, напоминая отдыхающим о безопасном поведении.

Администрация напоминает жителям не плавать в незнакомых местах, под мостами и у плотин, не нырять с высоты, не заплывать за буйки, не находиться на пляже в нетрезвом состоянии и не оставлять детей без присмотра.

Специально разрешенные места отмечены на карте пляжных территорий Подмосковья.​​