Зоны отдыха обустроят возле пруда у стадиона «Москвич» в Лобне
Предложения по благоустройству двух общественных территорий от жителей обсудили на рабочей встрече в администрации Лобни. Так, в округе появятся новые зоны отдыха.
Участие в обсуждении приняли глава городского округа Лобня Анна Кротова и ее заместители. Темой стали проекты благоустройства территории возле пруда «Москвич» и сквера на улице Борисова.
Ранее от жителей поступило 23 предложения. Территорию парка у стадиона «Москвич» разделят на несколько функциональных зон. На набережной хотят оборудовать пирсы и качели, зону пляжного отдыха, смотровую площадку и зоны тихого отдыха.
Также здесь появятся павильон с кафе, столы для игры в настольный теннис, арт-инсталляция с символом города Лобня — чайкой. К работам приступят осенью и завершат к следующем теплому сезону.
Воркаут-зона и велосипедная дорожка появятся в сквере от ЖК «Лобня Сити» до улицы Борисова. Кроме того, здесь будут скамейки и качели.
На обоих объектах установят освещение и видеонаблюдение, территории озеленят.