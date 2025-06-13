Зоны для пикников обустроили в парках Химок

Жители и гости города теперь смогут проводить время на природе, приготовив любимую еду. Специальные зоны с мангалами появились в парках Толстого, «Экоберег», «Дубки» и «Подрезково».

Площадки оборудованы всеми необходимыми удобствами. В каждой зоне отдыха есть мангал, где можно приготовить шашлыки, стейки или овощи на гриле. Специальные беседки защитят отдыхающих от солнца и дождя. В них установлены столы и скамейки. Возле зон для пикников также имеются урны для мусора, чтобы поддерживать чистоту и порядок,

Всего на территории парков Подмосковья обустроили 41 зону для пикников. Более половины из них оборудованы площадками для барбекю.

Парки давно стали одними из самых популярных у жителей и гостей города зон отдыха. Люди самого разного возраста с удовольствием посещают музыкальные концерты, творческие активности, мастер-классы и другие мероприятия. В парках также есть зоны для прогулки с собаками, дорожки для велосипедистов, детские и спортивные площадки.