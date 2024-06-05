Зоны для купания подготовили в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Купальные места в Мытищах очистили о подготовили к летнему сезону. Сотрудники территориального управления и управления территориальной безопасности проверили все 10 локаций на безопасность и соответствие требованиям.

Пляжи подготовили к купальному сезону: очистили и установили информационные щиты, организовали работу спасательных постов, где ежедневно дежурят аварийно-спасательные службы. Осуществляется регулярное патрулирование акватории.

Представители администрации создали рабочую группу для обеспечения безопасности граждан. Она состоит из представителей территориального управления, управления территориальной безопасности, отдела по соблюдению законодательства по благоустройству, а также государственной инспекции по маломерным судам и министерством внутренних дел. Также в местах, где купание запрещено, установили ограничительные знаки.

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