Зоны для купания подготовили в Мытищах
Купальные места в Мытищах очистили о подготовили к летнему сезону. Сотрудники территориального управления и управления территориальной безопасности проверили все 10 локаций на безопасность и соответствие требованиям.
Пляжи подготовили к купальному сезону: очистили и установили информационные щиты, организовали работу спасательных постов, где ежедневно дежурят аварийно-спасательные службы. Осуществляется регулярное патрулирование акватории.
Представители администрации создали рабочую группу для обеспечения безопасности граждан. Она состоит из представителей территориального управления, управления территориальной безопасности, отдела по соблюдению законодательства по благоустройству, а также государственной инспекции по маломерным судам и министерством внутренних дел. Также в местах, где купание запрещено, установили ограничительные знаки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».