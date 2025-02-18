Зоны для колясок оборудуют в подъездах дома № 11 на Зеленой улице в Коломне

Пространство для хранения вещей появится на лестничных клетках в одном из домов Коломны. Многоэтажка первой в муниципалитете вошла в программу капитального ремонта.

В доме в местах демонтажа мусоропровода создадут колясочные зоны. Такое решение жильцы приняли еще три года назад. Тогда во дворе обустроили контейнерную площадку.

Переоборудовать лестничные площадки собственники решили на очередном совете дома. Договорившись, они подали документы для участия в программе по обустройству колясочных.

Всего от мусоропровода в пользу контейнерной площадки в Коломне отказались жильцы 10 домов.

«Сама процедура очень востребована. Многие председатели к нам обращаются за помощью, однако не все доходят до финального этапа. Сложность заключается в том, чтобы собрать всех собственников на собрание. Поэтому мы рекомендуем воспользоваться площадкой ГИС ЖКХ. Это платформа для электронного проведения общих собраний», — отметил первый заместитель генерального директора «ДГХ» Максим Кичайкин.