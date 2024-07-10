Зону выписки обновят в роддоме Мытищ

Мытищинский роддом стал участником проекта модернизации интерьеров. В медицинском учреждении скоро обновят зону выписки и родильный блок. Там появятся мебель, мягкое покрытие и фотозона.

В Год семьи Мытищинский родильный дом вступил в программу по модернизации интерьера. В медицинском учреждении обновят родильный блок и зону для подготовки к родам. Там появится мягкое покрытие.

«Физическое здоровье мамы и малыша во многом зависит от психоэмоционального состояния. Меняем оформление родильных блоков, чтобы они ничем не напоминали стерильную строгость операционной. В зоне выписки появятся более современные и стильные элементы оформления фотозоны, а в зале для подготовки к родам мягкое покрытие и новая мебель. Это позволит проводить занятия с будущими мамами и папами с максимальной эффективностью», — прокомментировал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох.

Ремонт продлится недолго. Прием посылок для рожениц временно проходит через служебных вход. Там же проходит выписка.

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