Зону отдыха вблизи реки в Коломне благоустроят осенью

Зону отдыха на берегу реки Коломенки благоустроят у кремля в Коломне. Там обустроят пляж, пирсы, зону для игры в волейбол и многое другое.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, территорию проектирования ограничат рекой Коломенкой, мостом по улице Октябрьской Революции, а также жилой застройкой на Большой Запрудной улице. Площадь проведения работ составит 5,3 гектара.

На территории создадут комфортное место отдыха, где смогут проводить время жители разных возрастов. Там создадут пляж, парковку, зону для игры в волейбол.

«Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Уже этой осенью жители и гости Подмосковья смогут посетить это место», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.