Зону отдыха в деревне Горетово Можайского округа обновили по инициативе жителей

В деревне Горетово Можайского округа обновили зону отдыха в рамках программы инициативного бюджетирования. Она позволяет жителям напрямую участвовать в развитии территории.

Благоустройство оценили глава Можайского округа Денис Мордвинцев, местные жители и муниципальный депутат Александр Паршин.

В парке обустроили пешеходные дорожки. Пространство стало более комфортным для прогулок и встреч жителей всех поколений.

«Инициативное бюджетирование — один из самых честных и прозрачных механизмов, когда жители сами видят, на что идут средства, сами предлагают и выбирают проекты для реализации. Важно, что даже небольшой, символический взнос в 1% от стоимости объединяет людей, дает им реальную возможность менять пространство вокруг себя к лучшему. Уверен, что обновленный парк станет излюбленным местом отдыха для жителей», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Ранее в рамках программы «Инициативное бюджетирование» отремонтировали кровлю местной школы. Основную часть средств направили из бюджетов Можайского округа и правительства Московской области. Жители участвовали в реализации проекта.

«Если у вас есть идея, как улучшить ваш двор, парк или социальный объект, объединяйтесь с соседями и подавайте заявку на инициативное бюджетирование через заведующих территориальными отделами, старост или администрацию Можайского округа», — подчеркнул глава муниципалитета.