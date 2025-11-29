Зону отдыха «Северные пруды» в Сергиевом Посаде благоустроят в 2026 году

В Сергиевом Посаде продолжается обновление общественной территории «Северные пруды». Проект стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году.

Сейчас рабочие занимаются переносом инженерных сетей и устройством новых пешеходных дорожек. После завершения работ территория значительно изменится. В зоне отдыха появятся интерактивные и спортивные площадки, места для спокойного отдыха, современная детская инфраструктура, велодорожки, качели и малые архитектурные формы. Также благоустроят ручей, который проходит через территорию.

В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что для быстро растущего района такие пространства давно необходимы. После окончания проекта жители смогут проводить время на природе, гулять с детьми и заниматься спортом рядом с домом.

Обновленные «Северные пруды» станут частью большого 8-километрового пешеходного маршрута Сергиева Посада. Завершить все работы планируют к концу 2026 года.