Зону отдыха с пляжем обустроят на берегу карьера в Озерах

Территорию карьера Западный благоустроят в Озерах. Там появится зона отдыха с пляжем, навесами, спортивной и детской площадками, велодорожкой и многим другим.

На новом прогулочном маршруте обустроят детский городок, зону для воркаута и велосипедную дорожку и парковку. На берегу карьера появится полноценная пляжная зона с пристанью для лодок, кабинками для переодевания, душевыми, навесами и площадкой для игры в пляжный волейбол. Новое место отдыха построят по программе «Формирование комфортной городской среды».

«В настоящее время подрядная организация ООО „НК Инжиниринг“ ведет работы по планировке территории и устройству основания под тротуарную сеть», — рассказал начальник управления градостроительной деятельности администрации городского округа Коломна Алексей Резников.

Напомним, в муниципалитете к открытию готовится благоустроенный парк Мира и обновленный стадион «Авангард».

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