Зону отдыха обустроят на улице Климова в Ногинске

В Ногинске на улице Климова запланированы работы по восстановлению дорожного покрытия и созданию зоны отдыха для горожан. Эти меры направлены на улучшение качества жизни местных жителей.

19 сентября сотрудники управления благоустройства администрации Богородского округа провели выездное совещание с жителями. Основным вопросом обсуждения стало состояние коллектора, который пострадал в результате провала, произошедшего в начале июня. Глубокий коллектор, находящийся на уровне семи метров, был оперативно восстановлен ресурсоснабжающей организацией, все работы завершились в конце августа.

С местными жителями также обсуждалось благоустройство территории. Совместно с представителями ООО «Богородские коммунальные системы» заместитель главы округа Надежда Мылова определила перечень необходимых восстановительных мероприятий. В течение дня планируется убрать строительный мусор, а до 15 октября — восстановить асфальтное покрытие и засеять газон.

На весну 2026 года запланировано создание зоны тихого отдыха для жителей, что позволит улучшить условия для досуга и общения. Эти шаги свидетельствуют о стремлении местной власти учитывать потребности граждан и развивать инфраструктуру города.