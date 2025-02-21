Зону отдыха обустроят на месте недостроенного торгового центра в Павловском Посаде

Недостроенное здание торгового центра снесли на 1-й Пушкинской улице в Павловском Посаде. На его месте планируют обустроить зону отдыха с детскими и спортивными площадками, а также пешеходной зоной и торговыми павильонами.

Торговый центр начали строить в 2014 году рядом с железнодорожным вокзалом и жилыми домами. По плану площадь здания должна была достигать 8,8 тысячи квадратных метров. Однако работы завершить не удалось и каркас центра долгое время портил облик города.

«Через портал „Добродел“ поступали обращения граждан о необходимости сноса заброшенного сооружения и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате было принято решение о включении недостроя в перечень аварийных объектов с последующим демонтажем. В декабре 2024 года силами администрации Павлово-Посадского городского округа необходимые мероприятия по сносу были полностью завершены», — рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Участок уже освободили от застройки, весь мусор вывезли и утилизировали. На территории проведут благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Там создадут пешеходные дорожки, места отдыха, детскую и спортивную площадки и автостоянку.

Всего в павловском Посаде выявили 229 недостроев. Из них 153 уже привели в порядок или снесли.