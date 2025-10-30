Зону отдыха благоустроят на Молодежной набережной в Щелкове

В Щелкове близится к завершению благоустройство территории между Молодежной набережной и Талсинской улицей. Здесь появится удобная зона для прогулок, отдыха и безопасного доступа к транспорту.

Сейчас уже готова пешеходная зона с новой плиткой, также рабочие провели коммуникации для будущего освещения, чтобы территория была безопасной в темное время суток. Для зеленого оформления засеяли газон, высадили липы, клены и декоративные кустарники.

В зоне отдыха появились новые скамейки, урны, небольшие мостики и круговая качель для семей с детьми. Особое внимание уделили жителям Финского и Богородского микрорайонов. Для их комфорта создали парковку, от которой проложили освещенный пеший маршрут до ближайшей станции.

Теперь на территории планируют установить три беседки, добавить дополнительные качели, смонтировать полноценное освещение на столбах и высадить яблони.