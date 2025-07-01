Зону отдыха «Банный лес» благоустроят в Красноармейске

К сентябрю этого года завершится масштабное благоустройство лесопарка «Банный лес». В рамках проекта в «Банном лесу» будут созданы функциональные зоны для различных видов активности и отдыха.

Посетителей порадует смотровая площадка. Для маленьких гостей появится детская игровая зона, а любители активного образа жизни смогут заниматься спортом на специально оборудованной площадке. Кроме того, в лесопарке будут обустроены места для отдыха у оврага.

Для обеспечения комфорта и удобства посетителей на территории лесопарка установят павильон проката спортивного инвентаря, туалеты и комнату матери и ребенка. Все дорожки в лесопарке будут оборудованы освещением. Безопасность посетителей будет обеспечена благодаря установке камер системы «Безопасный регион».

В рамках благоустройства в лесопарке также появится специальная площадка для выгула домашних животных. Для удобства ориентирования на территории лесопарка будет установлена система навигации, которая поможет гостям легко находить нужные объекты и зоны отдыха.