Зону каршерига расширили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:47 Зону каршерига расширили в Подмосковье Unsplash

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Новые зоны для каршеринга появились в Московской области. Теперь пользователи «Ситидрайва» могут взять в аренду автомобили в Жуковском, Лыткарине, Раменском и Дзержинском.

«„Ситидрайв“ прислушивается к пользователям, чтобы сделать использование каршеринга комфортным и доступным. Уверены, что поездки по Московской области, в Москву и другие города станут еще удобнее», — отметил представитель «Ситидрайва».

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Пользователям сервиса доступны разные тарифы: поминутный, фиксированный или абонемент. На арендованном автомобиле можно уехать на 250 км от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки до двух тысяч километров от Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он подчеркнул, что в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают дополнительные маршруты. Появились выделенные полосы для автобусов.

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