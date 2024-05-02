Зону каршерига расширили в Подмосковье | 360°

02 мая 2024, 18:47
Зону каршерига расширили в Подмосковье
Новые зоны для каршеринга появились в Московской области. Теперь пользователи «Ситидрайва» могут взять в аренду автомобили в Жуковском, Лыткарине, Раменском и Дзержинском.
«„Ситидрайв“ прислушивается к пользователям, чтобы сделать использование каршеринга комфортным и доступным. Уверены, что поездки по Московской области, в Москву и другие города станут еще удобнее», — отметил представитель «Ситидрайва».
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Пользователям сервиса доступны разные тарифы: поминутный, фиксированный или абонемент. На арендованном автомобиле можно уехать на 250 км от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки до двух тысяч километров от Москвы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он подчеркнул, что в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают дополнительные маршруты. Появились выделенные полосы для автобусов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Каршеринг
Москва
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