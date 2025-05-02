Зону для пикника оборудовали на Транспортной улице в Реутове

Зона для пикника появилась на Транспортной улице рядом с лесопарком по просьбе жителей. Там установили три беседки и мангалы.

О благоустройстве лесопарковой зоны просили жители еще осенью 2024 года.

«Когда к нам в Реутов приезжал губернатор Андрей Воробьев, мы обратились к нему, чтобы он помог нам получить обустроенное место для отдыха. И вот оно у нас есть! Спасибо и Андрею Юрьевичу, и администрации Реутова за такой подарок!» — порадовалась инициатор предложения, жительница Реутова Жанна Худякова.

Жанна Худякова рассказала, что раньше негде было жарить шашлыки. Кто-то устраивал пикники под линиями электропередач, что запрещено и опасно.

Жители округа уже опробовали новую пикниковую зону. Здесь появились беседки со столами, лавки и урны, а основание под мангал отсыпали щебнем, по периметру установили видеонаблюдение. Плата за пользование не взимается.