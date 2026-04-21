Зональный этап областного конкурса родительских комитетов прошел в Ногинске

Состязание «Секреты дружного класса. Родители Первых» объединило детей, родителей и педагогов. Участники представляли творческие проекты, направленные на сплочение школьных коллективов и укрепление связей между поколениями.

В предварительном очном этапе приняли участие десятки команд из разных муниципалитетов Подмосковья. Родители вместе с детьми и классными руководителями готовили сценарии, репетировали, оформляли выставки достижений. Лучшие участники вышли в зональную часть состязания.

С приветственными словами выступили заместитель главы Богородского округа Евгения Устякина, начальник Управления воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Московской области Лариса Бебешко, руководитель «Движения первых» Московской области Анастасия Бочарова и депутат Московской областной Думы Линара Самединова. Они отметили важность единства семьи и школы в воспитании подрастающего поколения.

Победителем зонального этапа признали шестиклассников из Центра образования № 30 Богородского округа. Ребята разделили первое место с представителями Павловского Посада. Второе место поделили команды из Черноголовки, Орехово-Зуева, Электростали, Шатуры и Щелкова. Третье место присудили коллективам из Лосино-Петровского, Звездного городка, Фрязино и Реутова. Гран-при конкурса завоевала команда из Балашихи.

Впереди у победителей — финал, который состоится в Котельниках.