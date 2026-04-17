Конкурс родительских комитетов пройдет в Подмосковье

18 апреля начнется зональный этап конкурса для школьников и их родителей — «Секреты дружного класса. Родители Первых». В этом году в мероприятии участвуют более 205 тысяч детей и родителей, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В конкурсе приняли участие свыше 3700 класс-команд. Участники делились секретами успешного взаимодействия и создавали совместные проекты, направленные на укрепление детско-родительских отношений. Родители принимали активное участие во всех испытаниях вместе с детьми и классным руководителем.

Муниципальный этап прошел в марте в 55 городских округах. Победители встретятся в Одинцово, Богородском, Долгопрудном, Чехове и Коломне. В зональном этапе команды представят выставку-презентацию «Семья и школа — воспитываем вместе» и визитную карточку «Секреты дружного класса».

Состав жюри будет представлен представителями различных организаций, включая Министерство образования и Московскую областную Думу.

Финал конкурса пройдет 16 мая в городском округе Котельники на базе Котельниковской школы № 2. В финал выйдут 15 команд.