Зональный этап экологической квест-игры прошел в Лобне

Зональный этап ежегодной квест-игры «Юные друзья природы» прошел 6 октября в школе № 4 в Лобне. Соревнования собрали участников из Лобни, Клина, Талдомского округа и Долгопрудного.

Для игроков подготовили задания, в которых ребятам нужно было проявить логику, смекалку и знание природы. Организаторы отметили высокий накал борьбы и слаженную командную работу.

«Если честно, мы в полном восторге! Задания были не из серии „прочитай и ответь“, а были настоящие головоломки. Пришлось побегать, подумать, поспорить и поработать в команде. Никакой скучной зубрежки — только чистый азарт и интерес», — рассказали участники.

По итогам квеста победителем стала команда лицея имени Д. И. Менделеева из Клина. Серебряную награду завоевали ребята из лобненской школы № 7 имени Б. Н. Орлова.

Участники поблагодарили создателя квеста — учителя географии Марию Еланскую и коллектив школы № 4 за организацию мероприятия.