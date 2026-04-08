Зональный этап Единой школьной лиги по волейболу прошел в Подольске

В Подольске прошел групповой этап Школьной лиги по волейболу среди девушек. 14 команд из разных округов Московской области соревновались между собой, чтобы получить путевку на заключительный этап — суперфинал четырех.

В Подольск приехали не просто школьные сборные, а победители внутренних отборов своих городов — сильнейшие из сильнейших. Честь городского округа защищали воспитанницы гимназии имени Подольских курсантов. Команда девочек 2008–2011 годов рождения уже второй год подряд выигрывает муниципальный этап и представляет Подольск на региональном уровне.

Подольские волейболистки изначально держали боевой настрой. «Мы уже давно занимаемся вместе, в спортшколе уже пять лет. Мы готовились на протяжении всего сезона, по пять тренировок в неделю у нас было. Мы очень слаженные», — рассказала капитан команды Марьяна Аракелова.

На этот раз команда хозяев добилась успеха. Обойдя 13 округов, они стали лучшими и вышли в суперфинал четырех, который также пройдет в Подольске 23 апреля.