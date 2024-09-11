Золотых юбиляров семейной жизни Трофимовых поздравили в Волоколамске

Александр Николаевич и Ольга Васильевна познакомились на свадьбе общих друзей. Молодой человек пригласил ее на медленный танец, и они поняли, что влюбились с первого взгляда. Ему тогда было 24 года, а ей — 23.

«Мы встречались почти год. Я подумала, что возраст уже немолодой, а Саша — парень работящий, без вредных привычек, а значит, пора и свадебку сыграть. Вот и предложила. Он был только рад. Говорил, что сам стеснялся. Мы решили пожениться. Специально подобрали время, когда урожай почти собран, чтобы накрыть вкусный стол для гостей», — рассказала Ольга Васильевна.

В Волоколамском ЗАГСе собрались дети, внуки, родственники и близкие друзья. Заместитель главы городского округа Алексей Шевченко также поздравил юбиляров семейной жизни и пожелал счастья, мира и добра.

Александр Николаевич и Ольга Васильевна говорят, что главный секрет крепкой семьи — честность. Они постоянно делятся друг с другом мыслями и чувствами. Супруги все свободное время проводят вместе: смотрят телевизор и гуляют. Александр Николаевич вспоминает, что когда попробовал щи Ольги — сразу понял, что это на всю жизнь.

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