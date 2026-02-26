Золотые значки ГТО вручили 120 юным спортсменам в Химках

В пресс-центре «Арены Химки» состоялась торжественная церемония награждения выпускников детских садов и первоклассников, успешно сдавших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Участниками стали 120 детей в возрасте 7–8 лет.

В течение года ребята выполняли различные испытания: бег на 10 и 30 метров, прыжки в длину, наклоны для проверки гибкости, а также упражнения на силу, ловкость и выносливость. Награды юным спортсменам вручил депутат Химок, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

«Химки — это город спорта, где любовь к активному образу жизни прививается буквально с малых лет. Приятно видеть, с каким азартом и усердием наши дети подходят к выполнению нормативов. Комплекс ГТО — это лучший индикатор здоровья и отличной физической подготовки всего нашего города», — отметил Валентин Герасимов.

Принять участие в сдаче нормативов может любой желающий от 6 лет и старше. Комплекс включает 18 возрастных ступеней. Для допуска к испытаниям необходимо пройти медицинское обследование и получить группу здоровья.

Центр тестирования ГТО в Химках находится по адресу: улица Кирова, владение 24 (стадион «Арена Химки»). Запись по телефонам: 8 (495) 572-52-88, 8 (495) 572-06-11. Спортивные мероприятия проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».