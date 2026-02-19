Золото международного турнира по баскетболу завоевали спортсмены из Химок
Баскетболисты «Khimki Power» из Центра спортивной подготовки № 5 стали лучшими на международных соревнованиях. Турнир 3×3 Palova-Snowball посвятили памяти Николая Ермашова.
За победу боролись восемь мужских команд из Китая, Азербайджана, России и Белоруссии. Решающие игры держали зрителей в напряжении до последних секунд. В полуфинале химчане под руководством Даниила Абрамовского вырвали победу у белорусской сборной.
Финал с российской «Alfa Rocket team» превратился в настоящий триллер. Наши спортсмены переломили ход встречи в ключевой момент. Хладнокровие и командный дух принесли им почетное первое место.
«Мы верили в победу до финальной сирены. Соперники были сильны, но наша слаженность и характер сделали свое дело», — рассказал один из игроков.
В золотой состав вошли Илья Рожков, Егор Захаров, Иван Чиганов и Владимир Соловьев. Последнего признали самым ценным игроком турнира. Его мастерство стало решающим фактором успеха команды.
Женская «Khimki Power» тоже порадовала болельщиков. Девушки успешно преодолели квалификацию и пробились в I и II этапы категории «Мастер» чемпионата России. Теперь они будут представлять округ на всероссийских соревнованиях.