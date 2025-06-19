Знания студентов оценили эксперты отдела туризма администрации Солнечногорска

Студенты четвертого курса «Колледжа „Подмосковье“» по специальности «Гостиничное дело» завершили государственную итоговую аттестацию в необычном формате. Демонстрационный экзамен принимала специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники администрации Солнечногорска — эксперты отдела туризма Управления промышленности, инвестиций и туризма.

Студенты выполнили практические задания, максимально приближенные к реальным задачам, с которыми они в будущем столкнутся в своей профессиональной деятельности.

«Туриндустрия — это не просто сфера бизнеса, это важный сегмент экономики Солнечногорска, включающий в себя множество направлений, от гостиничной сферы и ресторанного дела до организации экскурсий и развлечений. Благодарим педагогов колледжа за высокий уровень подготовки квалифицированных кадров», — рассказал первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Экзамен позволил оценить профессиональные навыки будущих специалистов индустрии гостеприимства, а также показал их готовность к работе и намерение внести свой вклад в развитие гостиничного бизнеса.