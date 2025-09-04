Знамя Победы развернули в центре «Авангард» в Одинцовском округе

Подмосковье присоединилось к акции «Самое большое Знамя Победы». Курсанты приняли участие в развертывании реликвии 150-й стрелковой дивизии — точной копии того самого флага, что водрузили над Рейхстагом в мае 1945 года.

Акция стартовала 1 мая 2025 года и преодолела уже тысячи километров пути. В ней поучаствовали активисты в Запорожье, Луганске, Дальнем Востоке, Благовещенске и Москве, а теперь — и в Подмосковье.

Центр принял эстафету от ЦСКА. Размеры Знамени впечатлили каждого на церемонии: 22 метра в ширину, 48 метров в длину, 154 килограмма, общая площадь — 1056 квадратных метров.

Центр «Авангард» передал эстафету движению «Юнармия» — ее принял восьмиклассник Денис Медведев, юнармеец из Солнечногорска.

Напомним, что акция проходит в рамках программы «Знамя Победы 2015–2025», которую уже десять лет реализует движение «Живая Планета» в поддержку федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование».