Знаменитый боксер проведет мастер-класс для юных спортсменов из Балашихи

Открытую тренировку проведет в Балашихе Дмитрий Двали, мастер спорта международного класса, чемпион мира среди военнослужащих и чемпион Европы. Со всеми желающими он поделится своим опытом на ринге, расскажет о подходе к занятиям и обучит фирменным приемам.

Мастер-класс организуют в честь Международного дня защиты детей, который традиционно празднуют 1 июня. В этот день в 11:00 участников будут ждать на площадке перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха».

Почетным гостем мероприятия станет Александр Бахтин, директор спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина, заслуженный организатор физкультурно-спортивной работы.

«Это не просто спортивная встреча — это теплая традиция, в которой мы делимся заботой, вниманием и любовью к детям. Для меня, как для руководителя СШОР имени Ю. Е. Ляпкина, очень важно быть рядом, показывать личный пример, вдохновлять и поддерживать каждого ребенка», — сказал Александр Бахтин.

Такие тренировки с ведущими представителями спортивного сообщества помогают развивать детский спорт в Балашихе, а также вдохновлять подрастающее поколение вести активный и здоровый образ жизни. Кроме того, это открывает возможности для всестороннего развития ребенка, воспитания в нем силы духа, дисциплины и уверенности в себе.