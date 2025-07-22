Знаменитые боксеры провели тренировку для детей из школьного лагеря в Балашихе

Воспитанники летнего лагеря при школе № 4 в Балашихе получили уникальную возможность позаниматься под руководством чемпионов — чемпиона мира по боксу Романа Андреева и двукратного чемпиона Европы и мира среди военнослужащих Дмитрия Двали. Это мероприятие стало частью всероссийского проекта «Марафон зарядок», который реализует общественное движение «Здоровое Отечество».

Тренировка началась с разминки, после чего участники приступили к кардио- и силовым упражнениям. Особое внимание уделялось технике дыхания, правильной осанке и координации движений. Известные спортсмены продемонстрировали ребятам базовые элементы боксерской разминки и поделились важной информацией о пользе спорта, дисциплине и ведении здорового образа жизни.

Проект «Марафон зарядок» охватывает спортивные и культурные площадки по всей России и включает в себя живые тренировки, а также онлайн-занятия и видеоуроки, которые планируют транслировать в образовательных учреждениях — школах и колледжах.

Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество», основанное в 2021 году, ставит перед собой задачи патриотического и спортивного воспитания, а также популяризации здорового образа жизни и укрепления здоровья населения страны.