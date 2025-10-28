Знаменитые актеры поучаствовали в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО в Химках

Актеры театра и кино Антон Эльдаров и Иван Моховиков, известные по сериалам «Солдаты», «Склифософский» и другим, привезли гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции в ресурсный центр Химок. Они стали участниками акции «Доброе дело».

Вместе с волонтерами артисты приобщились к важному делу.

«Периодически мы с коллегами делаем подобные сборы, работаем адресно, по запросам. Такие мероприятия не дают забыть, что мы — единый народ. Несмотря на возраст, национальность и другие различия, мы должны держаться друг за друга и помогать нуждающимся», — отметил актер Антон Эльдаров.

Самые необходимые вещи оказались в посылках: теплая одежда, продукты длительного хранения, гигиенические средства, медикаменты, а также детские письма, которые теперь согреют сердца солдат ничуть не меньше, чем теплые носки.

Актеры лично занимались сортировкой и упаковкой посылок. Груз в ближайшее время будет отправлен на передовую.

«Сегодня впервые пробовали сами сортировать и упаковывать, хотя гуманитарную помощь привозим регулярно. Такие добрые акции объединяют людей, делают их добрее и отзывчивее», — рассказал актер Иван Моховиков.

Более 600 тонн гуманитарных грузов с момента начала специальной военной операции отправлено на передовую из Химок. Каждый желающий может присоединиться к доброму делу и помочь фронту. Гуманитарную помощь принимают в Региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» на улице 9 Мая, 18Б, а также в местном отделении партии «Единая Россия» на проспекте Мельникова, 12. Время работы: понедельник–четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45.