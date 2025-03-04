Знаки цивилизованной парковки установили в центре Ногинска

В Ногинске продолжается процесс установки новых знаков, регулирующих парковку. Работа проходит на улице Горького, и знаки начнут действовать с 15 марта 2025 года.

Плата за час стоянки составит 50 рублей, а первые 10 минут будут бесплатными. Для автовладельцев, которые часто оставляют свои машины, предусмотрен месячный тариф — 1500 рублей. Также важно отметить, что многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями получат право на бесплатную парковку.

В городе обозначены несколько адресов с новыми правилами: улицы 3-го Интернационала, Соборная, Горького, Рогожская и Трудовая. На этих участках парковка использовалась хаотично, что создавало проблемы для движения. Платная система поможет навести порядок и уменьшить количество неправильно припаркованных автомобилей.

Оплату можно будет осуществить через мобильное приложение «Парковки России». Средства от платных стоянок направят на улучшение городской инфраструктуры: строительство новых парковок, пешеходных переходов и установку камер видеонаблюдения «Безопасный регион» для повышения безопасности. Эти изменения сделают Ногинск более комфортным для жителей и гостей.