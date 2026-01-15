Знаки отличия ГТО вручили в Балашихе

Награды вручил депутат окружного совета и директор спортивного комплекса «Союз» Антон Орешков, отметивший важность таких мероприятий для формирования у детей полезных привычек и интереса к спорту с раннего возраста.

Напомним, участие во Всероссийском физкультурно‑спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» доступно с шести лет. Для сдачи нормативов необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, получить медицинское заключение о допуске и записаться на испытания. Знак отличия ГТО приносит дополнительные преимущества при поступлении в вуз — дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность претендовать на повышенную академическую стипендию.