Знаки отличия ГТО вручили в Балашихе
В дошкольном отделении школы № 30 городского округа Балашиха прошло торжественное вручение знаков отличия комплекса ГТО. Дошкольники продемонстрировали навыки гибкости, координации, скорости и выносливости, успешно сдав соответствующие нормативы.
Награды вручил депутат окружного совета и директор спортивного комплекса «Союз» Антон Орешков, отметивший важность таких мероприятий для формирования у детей полезных привычек и интереса к спорту с раннего возраста.
Напомним, участие во Всероссийском физкультурно‑спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» доступно с шести лет. Для сдачи нормативов необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, получить медицинское заключение о допуске и записаться на испытания. Знак отличия ГТО приносит дополнительные преимущества при поступлении в вуз — дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность претендовать на повышенную академическую стипендию.