Знаки и освещение отремонтировали на 7 дорогах в Дмитрове

На семи дорогах Дмитровского округа провели работы по зимнему содержанию. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Специалисты Мосавтодора обновили дорожную инфраструктуру и провели уборку.

В Дмитрове привели в порядок дорожные знаки на улице Семенюка и Внуковской улице, отремонтировали светофор на Пушкинской улице, а также восстановили освещение на Профессиональной улице.

В малых населенных пунктах очистили дорогу в деревне Федотово, удалили ветки для улучшения видимости знаков в селе Костино и убрали аварийное дерево в деревне Микляево.

В ведомстве отметили, что специалисты Мосавтодора продолжают обследовать дороги и при необходимости проводят ремонтные работы, обновляют павильоны, ограждения, знаки, светофоры и освещение.