Знак почетного гражданина Богородского округа вручили ветерану в Ногинске

В Ногинске состоялось значимое событие с участием ветеранов, общественных деятелей и молодежи. В зале собрались участники боевых действий, представители органов власти, труженики тыла, кадеты и юнармейцы, а также представители местных организаций и духовенства.

Главным моментом стало вручение звания «Почетный гражданин Богородского городского округа» Алексею Митрофановичу Панкратову — ветерану, проявившему стойкость и мужество в годы войны. Он родился в 1926 году и в 16 лет вступил в партизанский отряд. После ранения продолжил службу в армии, окончил офицерское училище, работал в военной академии и органах МВД, завершив карьеру в звании майора.

Его заслуги отмечены орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Непокоренные», медалью Жукова, «Победы в Великой Отечественной войне» и «Вооруженных сил СССР» и другими. Вместе с наградой он получил ленту, знак, удостоверение и цветы.

Кроме того, по инициативе главы округа благодарности получили коллективы, которые активно занимаются поддержкой ветеранов и воспитанием молодого поколения в духе патриотизма. Также отметили участников муниципального конкурса творческих работ среди школьников, вручив дипломы и памятные призы.