«Знак качества» от Рособрнадзора получили 12 школ в Орехово-Зуеве

Победителями в номинации «Высокие образовательные результаты» стали сразу два образовательных учреждения. Это школа № 17 и Куровская гимназия.

Лучшими в номинации «Высокая культура оценивания» оказались школа № 4, лицей Орехово-Зуева, школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия № 15, школа № 20 имени Н. З. Бирюкова. Также отметили Демиховский лицей, Дрезненскую школу № 1, Давыдовскую гимназию, школу № 5 и гимназию в Ликино-Дулеве.

«Поздравляю наших педагогов с достойными результатами! Так держать! Рособрнадзор составил рейтинг впервые. Уверен, что те, кто вошли в него, будут соответствовать своим новым званиям. А остальные учреждения округа обязательно со временем проявят себя», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.