Знак «Адвокатам Подмосковья — участникам Великой Отечественной войны» открыли в Подольске
Памятный знак «Адвокатам Подмосковья — участникам Великой Отечественной войны» расположился в сквере 200-летия в Подольске. Участники торжественной церемонии открытия возложили цветы к подножию и посадили деревья.
Открытие памятного знака — дань уважения защитникам Родины, которые после Победы продолжили отстаивать справедливость. Среди правозащитников-фронтовиков Подмосковья — более 100 жителей Подольска. Среди них — старшина Юрий Леонидов, которого наградили орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими. В рядах правозащитников также числятся участник обороны Ленинграда Илья Розенберг и майор медслужбы, фронтовой хирург Тамара Крыжановская.
«На закладном камне есть QR-код, по которому можно пройти в архив с документами и историями адвокатов всего Подмосковья, прошедших Великую Отечественную войну. Среди них два Героя Советского Союза, кавалер ордена Ленина и много известных адвокатов. Подольск выбрали, потому что у него есть почетные звания „Город трудовой доблести“ и „Населенный пункт воинской доблести“. Отсюда уходили защищать Москву легендарные Подольские курсанты», — сказал президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.
Алексей Галоганов поблагодарил руководителей города за помощь и поддержку, а также заверил, что не будет забыто ни одно имя героя.
История адвокатуры Подмосковья начинается в 1922 году, когда была создана Московская областная коллегия адвокатов. К 80-летию Победы организация издала книгу памяти о 180 участниках Великой Отечественной войны и «Альманах Победы». Их передали на вечное хранение в Центральный музей на Поклонной горе.