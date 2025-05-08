Открытие памятного знака — дань уважения защитникам Родины, которые после Победы продолжили отстаивать справедливость. Среди правозащитников-фронтовиков Подмосковья — более 100 жителей Подольска. Среди них — старшина Юрий Леонидов, которого наградили орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими. В рядах правозащитников также числятся участник обороны Ленинграда Илья Розенберг и майор медслужбы, фронтовой хирург Тамара Крыжановская.

«На закладном камне есть QR-код, по которому можно пройти в архив с документами и историями адвокатов всего Подмосковья, прошедших Великую Отечественную войну. Среди них два Героя Советского Союза, кавалер ордена Ленина и много известных адвокатов. Подольск выбрали, потому что у него есть почетные звания „Город трудовой доблести“ и „Населенный пункт воинской доблести“. Отсюда уходили защищать Москву легендарные Подольские курсанты», — сказал президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.