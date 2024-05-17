Змеи укусили двух гулявших в поле детей в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 13:31 Змеи укусили двух гулявших в поле детей в Подмосковье Медиасток.рф

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Два школьника 10 и 11 лет поступили в хирургическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства после укусов змей. Врачи рассказали, как это произошло.

Мальчик гулял в поле, где не заметил и случайно наступил на змею. Она укусила его. А девочка, увидев на прогулке змею, захотела ее сфотографировать и не рассчитала последствий. В результате тоже оказалась покусанной.

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«Врачи приемного отделения осмотрели пациентов, назначили необходимое лечение. К счастью, в обоих случаях змеи оказались неядовитыми, и спустя непродолжительный период стационарного лечения детей выписали домой», — сказал главный внештатный детский хирург Минздрава Подмосковья Владимир Трунов.

Специалисты напомнили, что на природе нужно внимательно смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на змею. К ним не нужно приближаться. Если укус все же произошел, следует сразу же обратиться за медицинской помощью.

«Если вас укусила змея, не паникуйте. Волнение стимулирует ускорение сердечного ритма, что способствует быстрому проникновению яда в кровь. Дышите медленно и глубоко. Внимательно осмотрите место укуса. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, ведь такой подход грозит серьезными осложнениями вплоть до летального исхода», — рассказал врач травматолог-ортопед Дмитрий Мишура.

Жителям Подмосковья также напомнили, что нельзя отсасывать яд ртом, так как опасные вещества могут проникнуть в организм через слизистую. Место укуса обрабатывают антисептиком, перекисью водорода, слабым раствором марганцовки или йодом. Перетягивать жгутом тоже нельзя — это только усилит местное воздействие яда и может привести к некрозу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом. Его строят по нацпроекту.

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