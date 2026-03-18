Змеи проснутся весной: как обезопасить себя на природе

С наступлением весеннего тепла природа Московской области пробуждается от зимнего сна. Вскоре после схода снега на природных территориях появятся змеи, выходящие из состояния анабиоза. Это обычный сезонный процесс, который требует от жителей осторожности во время прогулок в лесах и на дачных участках.

Холоднокровные рептилии выползают из своих укрытий, чтобы погреться на солнце. Их можно встретить на камнях, поваленных бревнах или на лесных тропинках.

В Московской области обитают три вида змей: гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все они занесены в Красную книгу региона и находятся под особой охраной.

Обыкновенная гадюка — единственная из трех, чей укус ядовит. Она предпочитает сухие, хорошо прогреваемые места, лесные поляны и опушки. Змея атакует только в целях самообороны, если человек пытается ее схватить или случайно наступает на нее.

Министерство экологии и природопользования Московской области напоминает, что при встрече со змеей не нужно паниковать. Достаточно аккуратно обойти рептилию стороной, не делая резких движений. Чтобы обезопасить себя во время прогулки на природе, следует надевать высокую обувь из плотного материала, например, резиновые сапоги или ботинки, которую сложно прокусить. Штаны лучше заправить в обувь.

Владельцам дачных участков важно поддерживать территорию в ухоженном состоянии: регулярно скашивать траву, не допускать захламления и не складировать спиленные деревья и бревна, которые могут стать убежищем для рептилий.