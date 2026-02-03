Мингосуправления Подмосковья сообщило о новой схеме мошенничества с госуслугами

В Мингосуправления Московской области сообщили о новой схеме обмана. Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками госучреждений, и предлагают «обновить» приложения. Они просят скачать файлы с названиями, такими как Госуслуги.apk, Голос.apk, ЕМИАС.apk, МОЭС.apk и другие.

Под предлогом записи на прием или проверки данных мошенники вынуждают продиктовать код из СМС или разрешить доступ к телефону. Таким образом, они заражают устройство жертвы вредоносным ПО и получают полный контроль над ним: контакты, геолокацию, удаленное управление.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым рекомендациям:

скачивайте приложения только из официальных магазинов;

не переходите по сомнительным ссылкам;

не скачивайте файлы от неизвестных отправителей;

никому не сообщайте коды из СМС и личные данные.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности и отправить ее своим родным. Подробнее можно узнать на сайте.