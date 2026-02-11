Зимнюю уборку домов проинспектировали в Волоколамске

Коммунальные службы продолжают очищать кровли и входные группы от снега и наледи. Представители администрации Волоколамского муниципального округа проконтролировали ход работ на улице Свободы.

Специалисты управляющей компании «Волокград» расчищали козырьки подъездов с помощью автовышки и ручного инвентаря. Такой подход позволяет убирать наледь безопасно и без повреждений конструкций.

«Работы ведут слаженно и аккуратно. Использование автовышки в сочетании с ручной уборкой дает хороший результат», — отметила глава округа Наталья Козлова.

Она добавила, что содержание кровель и входных групп остается одной из ключевых задач управляющих компаний в зимний период.