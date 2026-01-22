Зимнюю реабилитацию для людей с нарушениями здоровья запустили в Серпухове

На базе парк-отеля «Воздвиженское» организовали программу для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Участниками стали члены клуба «Равные возможности» и представители Ассоциации ветеранов СВО.

Программа является частью комплексной реабилитации и социальной адаптации. Вместо традиционных катаний на ватрушках гостям предложили электротюбинг — современную и доступную альтернативу, которая позволяет безопасно проводить зимний отдых даже тем, кто имеет проблемы с координацией или восстанавливается после травм.

Для всех участников организовали теплое дружеское чаепитие, создавая атмосферу поддержки и взаимопомощи.

«Это мероприятие стало для меня примером того, что даже с ограничениями по здоровью можно активно и полноценно наслаждаться зимними развлечениями. Особая благодарность организаторам за теплую атмосферу поддержки и заботы», — отметила депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова.