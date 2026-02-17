Зимняя встреча с классической музыкой прошла в Дмитрове

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» состоялся концерт «Зимняя встреча». Перед гостями выступила лауреат международных конкурсов Анастасия Владимирова.

В программу вошли зимние мотивы и эмоциональные произведения. Зрители услышали песню Снегурочки, молитву Тамары и композиции советских авторов о зиме. Каждое выступление дарило улыбки и теплые воспоминания.

На сцене вместе с Владимировой играла пианистка Виктория Ефимова и выступало объединение «Скрипка Страдивари» под руководством Ольги Никитиной.

«Музей-заповедник „Дмитровский кремль“ — главный культурный центр округа, где хранят историю. Здесь проходят концерты, выставки, встречи и программы для детей и взрослых. Это делает Дмитров живым и интересным, формирует среду, куда хочется приходить семьями и возвращаться снова», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Концерт «Зимняя встреча» стал подарком ценителям классической музыки.