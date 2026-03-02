Зимняя велогонка прошла в Лобне

1 марта в Лобненском лесопарке состоялась традиционная велогонка «Снежные дюны», собравшая 114 любителей и профессиональных спортсменов. Организаторы подготовили дистанции различной сложности протяженностью от двух до пяти километров, а для гостей работала полевая кухня с горячим чаем.

Победителями в разных возрастных категориях стали Мария Скороходова (10 лет), Тимофей Коваленко (9 лет), Валерия Федорова (11 лет), Николай Седых (12 лет), Ярослав Ульянов (17 лет), Арина Шлюпкина (19 лет), Михаил Мотичев (17 лет), Сергей Федотовский (56 лет), Мария Александрова (43 года), Григорий Бойков (40 лет), Елена Борисенко (45 лет), Анна Мельникова (33 года) и Дмитрий Кузьмин (44 года).

Награды спортсменам вручили почетный гражданин Лобни Владимир Букин, депутат Александр Кузьмиченко и заместители главы округа Владимир Зиновьев и Кирилл Колчин. В прошлом году гонка отметила юбилейный десятый сезон и продолжает объединять сотни участников и зрителей, оставаясь одним из самых ярких спортивных событий города.