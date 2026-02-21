Зимняя спартакиада сотрудников подразделений ГАИ прошла в Дмитрове

Мероприятие состоялось в 13-й раз, в этом году площадкой стал горнолыжный курорт «Сорочаны». Участие в нем приняли более 1000 человек из 59 подразделений.

Соревнование приурочили к 90-летию создания Госавтоинспекции. Участников приветствовали глава округа Михаил Шувалов, начальник областного управления инспекции Виктор Кузнецов, чемпионка России, Европы и мира, фигуристка Ирина Слуцкая, а также ветеран службы Владимир Тимошин.

Михаил Шувалов отметил, что округ уже не первый раз становится площадкой для спартакиады, и поблагодарил сотрудников за эффективную работу по обеспечению безопасности на дорогах. Виктор Кузнецов выразил признательность руководству администрации и курорта за гостеприимство.

Дмитровский округ представляли две команды: отдел Госавтоинспекции УМВД России «Дмитровское» и второй батальон первого полка дорожно-патрульной службы «Северный». Как рассказали старшие команд Константин Марук и Артем Жемаев, в составе есть как опытные участники, так и новички, но все настроены на хороший результат.

Программа включала пять этапов: перетягивание каната, «Веселую эстафету», лыжную гонку, стрельбу из пневматической винтовки и фигурное вождение автомобиля. Победителей наградили медалями, грамотами и кубками. Владимир Тимошин также вручил награды самым активным членам общества «Динамо».