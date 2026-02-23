Зимний забег пройдет в Лосино-Петровском округе

Фото: Зима в городском парке «Гучково» в Дедовске округа Истра / Медиасток.рф

Парки Лосино-Петровского округа приглашают жителей на проводы зимы: серия развлекательных и спортивных мероприятий пройдет с 25 по 28 февраля. Гостей ждут забеги, игровые программы, мастер-классы и традиционные угощения — вход на все события свободный (0+).

25 февраля в 13:00 в Лосино-Петровском парке состоятся соревнования по бегу «Зимний кубок». Участников ожидают спортивный забег, городошный биатлон, гигантская дженга и веселые эстафеты. Для гостей также организуют фотовыставку и чайную станцию с угощениями.

27 февраля в том же парке пройдет серия мероприятий: разминка «Быть здоровым — это круто!» начнется в 15:00, анимационная программа «Вместе веселее» — в 15:30, а викторина «Зимние морозы» — в 15:50.

28 февраля с 12:00 до 14:00 эстафету примет Свердловский парк. Здесь развернется развлекательная программа «День рождения Снеговика»: спортивно-игровые состязания, эстафеты «На старт! Внимание! Снеговик!» и мастер-класс «Подарок своими руками».

Все мероприятия бесплатны. Подробности и актуальные изменения — в официальных каналах парков в Telegram, ВКонтакте и MAX.